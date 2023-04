Pri zapori povozil stožce, avto s kraja odvlekli

Kranjski prometniki so v torek okoli 12.15 obravnavali 59-letnega voznika avtomobila, ki je na odseku delovne zapore Lipce-Podtabor, povozil več stožcev in jih poškodoval. Pa to še ni bilo vse: pri tem dejanju je poškodoval avtomobil do te mere, da je potreboval pomoč avto vleke.

Policisti so ugotovili, da je voznik sedel za volanom pod vplivom alkohola (0,91 mg/l ali 1,9 promila), piše v poročilu PU Kranj.

Zoper voznika policisti vodijo prekrškovni postopek, za vožnjo pod vplivom alkohola pa bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.