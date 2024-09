Pri prenovi novomeške sodne stavbe so delavci naleteli na človeško okostje

Izvajalci prenove sodne stavbe v Novem mestu so v četrtek, 26. septembra, pri delih naleteli na človeško okostje. Dela so zato začasno prekinili, so navedli na ministrstvu za pravosodje. Zadevo so prevzeli policija in arheologi.

Stavbo, v kateri delujejo novomeško okrožno in okrajno sodišče ter novomeški oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, že dlje obnavljajo.

V četrtek so delavci pri izkopu v atriju naleteli na človeško okostje. »Na zahtevo arheologov so dela začasno ustavljena. Po prvih ocenah naj bi šlo za okostje iz 17. oziroma 18. stoletja,« so navedli na ministrstvu.