V bližini Prebolda je vozilo zapeljalo z vozišča, končalo se je slabo

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje se je danes ob 10.02 blizu naselja Šešče pri Preboldu zgodila prometna nesreča, v kateri se je vozilo prevrnilo na streho. Ena oseba je bila poškodovana.

»Ob 10.02 je v bližini naselja Šešče pri Preboldu, občina Prebold, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se pri tem prevrnilo na streho. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli po izteklih motornih tekočin in nudili pomoč reševalcem NMP Celje, ki so v nesreči poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Celje,« je Uprava RS za zaščito in reševanje zapisala na svoji spletni strani.

V petek zvečer se je pri nas zgodila še ena prometna nesreča, v kateri se je vozilo obrnilo na streho. 62-letnika so lahko rešili iz vozila s tehničnim posegom.