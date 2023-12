Zapeljal na nasprotni pas, potem pa v avto in na streho

V petek zvečer se je v Mariboru zgodila prometna nesreča tretje kategorije. Okoli 19. ure so bili policisti obveščeni o hujši prometni nesreči na Ptujski cesti v Mariboru.

62-letni voznik osebnega avtomobila je zapeljal na nasprotno vozišče, tam pa trčil v priklopnik tovornega vozila, z vožnjo nadaljeval in trčil še v osebni avtomobil s 54-letnim voznikom, ki se je huje poškodoval. To vozilo je odbilo v drug osebni avtomobil z voznikom, ki se pri tem ni poškodoval. 62-letnika so iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci GB Maribor, saj je vozilo po trčenju obrnilo na streho.

Policisti o prometni nesreči III. kategorije še zbirajo obvestila.