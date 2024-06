Pri pospravljanju jadra prišlo do nezgode, moški padel v globino

Včeraj ob 10.29 so bili na PU Koper obveščeni o delovni nezgodi v Portorožu. Pri pospravljanju jadra je 30-letni moški padel skupaj z jadrom v globino 3 metrov, pri čemer se je lažje telesno poškodoval.

Dodajmo, da so policisti Policijske uprave Koper v zadnjih 24 urah intervenirali v 57 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 133 klicev. Obravnavali so 5 prometnih nesreč z materialno škodo. S področja kriminalitete so obravnavali 1 tatvino, po 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari in lahke telesne poškodbe ter 1 kaznivo dejanje grožnje. Zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 2 primerih. Obravnavali so tudi nezakonit prehod državne meje.