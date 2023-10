Pri delu se je prevrnil traktor s prikolico, dve osebi poškodovani

V četrtek se je ob 13.24 v naselju Rudnica v občini Podčetrtek prevrnil traktor s prikolico. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in Podčetrtek so zavarovali kraj dogodka, preprečili iztekanje goriva, nevtralizirali razlite motorne tekočine, s pomočjo avtodvigala postavili traktor in prikolico na kolesa in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi dveh poškodovanih oseb.