Pri belem dnevu mladoletnik s kovinskim predmetom udaril starejšo sprehajalko po glavi!

V petek, 18. oktobra, okoli 12.30 so bili novomeški policisti obveščeni o ropu na Župančičevem sprehajališču v Novem mestu.

Policisti PP Novo mesto so se nemudoma odzvali in zbrali prva obvestila. Ugotovili so, da je neznanec na sprehajališču s kovinskim predmetom udaril starejšo sprehajalko po glavi in zahteval, naj mu izroči denar. Odtujil je njen nahrbtnik z denarnico, dokumenti in gotovino ter peš pobegnil.

Lažje poškodovano žensko so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Z intenzivno preiskavo, zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin so v poznih večernih urah prijeli mladoletnega osumljenca iz občine Šmarješke Toplice. Ugotovili so tudi identiteto sostorilca, prav tako mladoletnika iz občine Žužemberk.

Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.