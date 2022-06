Poglejte sporočila, ki naj bi jih pošiljal generalni direktor policije Lindav (FOTO)

Policija je bila obveščena o kroženju elektronskega sporočila, ki prejemnike opozarja na njihove kršitve v povezavi s pornografijo. Gre za lažno sporočilo, pod katerega je s ponarejenim podpisom podpisan generalni direktor policije, pojasnjujejo na Generalni policijski upravi (GPU), kjer prejemnikom svetujejo, da elektronsko sporočilo izbrišejo.

Lažno elektronsko sporočilo prejemnika opozarja, da je policija po vnosu kočljivih informacij med računalniško preiskavo proti njemu sprožila sodni postopek zaradi otroške pornografije, pedofilije, kibernetske pornografije in ekshibicionizma. V elektronskem sporočilu pošiljatelj od prejemnika želi povratno informacijo.

Lažno naveden in s ponarejenim podpisom podpisan aktualni šef policije

Na dopisu so omenjeni ministrstvo za notranje zadeve, Europol in policija, kot podpisnik pa je lažno naveden in s ponarejenim podpisom podpisan generalni direktor policije Boštjan Lindav.

Na GPU svarijo, da gre za lažno sporočilo, ki z omenjenimi institucijami nima nobene povezave. Sporočilo je bilo po njihovih besedah z namenom vzpostavitve kontakta in v nadaljevanju izsiljevanja najverjetneje poslano na večje število naslovnikov.

V sporočilu je kot podpisnik lažno naveden generalni direktor policije, ki je podpisan s ponarejenim podpisom. Če prejmete takšno sporočilo, ga ignorirajte in izbrišite. FOTO: Policija

Spomnili so, da pogosto opozarjajo, da so tovrstna izsiljevanja v zadnjem obdobju zelo pogosta, storilci pa z elektronskimi sporočili ter zlorabo imen in simbolov javnih institucij kot v tem primeru naslavljajo širši spekter naslovnikov.

Posameznikom, ki so lažno elektronsko sporočilo prejeli, predlagajo, da ga izbrišejo in se nanj ne odzivajo.