Pretvarjal se je, da je gluhonem

V torek v dopoldanskih urah so trije Romuni pod pretvezo, da zbirajo prostovoljne prispevke, oropali 72-letnega občana z območja Šentjurja.Kot poročajo s celjske policijske uprave, je mladoletni Romun okoli 9. ure na parkirišču trgovine v Ulici Miloša Zidanška v Šentjurju pod pretvezo, da je gluhonem in da zbira prispevke za gluhoneme, ustavil 72-letnika in ga prosil za denar. Moški se je v dobri veri odločil, da bo daroval. Ko je v obrazec, ki mu ga je mladoletnik ponudil v podpis, vpisal znesek in iz denarnice vzel denar za prispevek, ga je mladoletnik grobo odrinil in mu vzel še preostalo gotovino. Napadeni se je uprl in mladoletniku iz rok iztrgal enega od ukradenih bankovcev, a sta se takrat prikazala še dva in z zamahovanjem proti občanu omogočila, da je mladoletnik s plenom zbežal v vozilo, prav tako sta do vozila stekla sama.»Beg s kraja dejanja sta zaznala šentjurska policista, ki sta se tisti trenutek pripeljala mimo. V sodelovanju z drugo šentjursko patruljo jim je uspelo storilce kmalu po dejanju ustaviti in jim odvzeti prostost. Vse tri smo pridržali. Gre za romunske državljane, stare 16, 19 in 37 let,« opisuje, predstavnica PU Celje za odnose z javnostmi. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa jih bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, zaradi kršitev določil zakona o nalezljivih boleznih pa so jih tudi oglobili.Kot dodaja Trbulinova, je trojica Romunov najverjetneje goljufala tudi drugje po Sloveniji: »Dva sta bila v preteklosti zaradi goljufij in tatvin obravnavana na območju Madžarske, Belgije, Švedske in Španije.« Goljufi, ki pod pretvezo človekoljubja zbirajo denar za razne organizacije oziroma različna društva, so izjemno spretni in prepričljivi. Običajno imajo ponarejena dovoljenja organizacij za zbiranje denarja ter delno izpolnjene sezname s podpisi darovalcev, da delujejo bolj pristno. »Občane opozarjamo, naj bodo previdni in naj ne nasedajo prevarantom, ki pod različnimi pretvezami na parkiriščih trgovin in ustanov ter po mestnih ulicah zbirajo sredstva,« še opozarjajo na policiji.