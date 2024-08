Pretresljivi prizori s kraja nesreče: čelno trčila avtodom in avtomobil (FOTO)

Na glavni cesti na Baču pri Materiji sta v torek okoli 13.30 trčila nasproti si vozeča voznika avtodoma in osebnega avtomobila, so na facebooku sporočili tamkajšnji gasilci. Oba voznika sta se pri trčenju poškodovala.

Gasilci PGD Materija so zavarovali kraj nesreče, do prihoda zdravstvenega osebja ponesrečenima dajali prvo pomoč in nato pomagali pri zdravniški oskrbi, na vozilih izklopili vire energije, iz poškodovanega avtodoma odstranili dve plinski jeklenki ter prečrpali manjšo količino goriva. Poškodovana voznika so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico. Zaradi nesreče je bila glavna cesta približno eno uro zaprta za promet. Intervencija je bila zaključena ob 15.15.

Na intervenciji je sodelovalo 14 gasilcev PGD Materija s tremi vozili in priklopnikom za večje prometne nesreče (en gasilec je bili v pripravljenosti v gasilskem domu), dve ekipi NMP Sežana z dvema reševalnima voziloma, policisti PP Kozina in uslužbenci cestnega podjetja.