»Nisem ga hotela toliko. Samo malo sem ga.« Tako je po spominu Milene Kovačič, kočevske policistke, Maja Nosan rekla, potem ko naj bi 22. junija lani okoli 15. ure v bloku na Trgu svetega Jerneja v Kočevju usodno s kuhinjskim nožem zabodla partnerja Alena Petka. »Bila je prestrašena in razburjena. Čepela je in bila sključena. Zaznala sem vonj po alkoholu,« je dodala policistka, ki je na rokah Nosanove opazila sledove krvi. Povedala je, da sta bila tako Nosanova kot Petek zaradi kršitev javnega reda in miru že prej obravnavana pri njenih policijskih kolegih. Ko sta bila oba trezna, sta bila z...