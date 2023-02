Pretepli so ga in okradli

V nedeljo okoli pol sedmih zvečer so može v modrem obvestili o ropu na območju Šentvida.

Kot poročajo z ljubljanske policijske uprave, je neznanec v podhodu stopil do oškodovanke, ji zagrozil in od nje zahteval denar. Ko je dobil nekaj sto evrov, je zbežal. Policisti iščejo moškega, visokega okoli 170 cm, suhe postave, na glavi je imel kapuco in šal, oblečen je bil v temno jakno in modre džins hlače.

Okoli 12.30 pa so v središču Ljubljane štirje neznanci stopili do oškodovanca pred lokalom, ga začeli pretepati in mu vzeli mobilni telefon in dokumente. V dogodku je oškodovanec dobil težje poškodbe noge in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. V obeh primerih policisti zbirajo obvestila za izsleditev storilcev, so sporočili z ljubljanske policijske uprave, kjer so dogodka opredelili kot kaznivi dejanji ropa.

Pretepali so se

Novomeški policisti pa so imeli opravka z razgreteži, ki so se pred gostinskim lokalom v Novem mestu zapletli v pretep. Kot poročajo z novomeške policijske uprave, so ugotovili identiteto vseh vpletenih. Dva udeleženca pretepa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so jima oskrbeli lažje poškodbe. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

O pretepu v enem od lokalov so v soboto ob pol desetih zvečer obvestili koprske policiste; 27-letniku so odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog. Še v popoldanskih urah pa je varnostnik v Kopru opazil, da pri stadionu moški fizično obračunava z žensko, nakar se je odpeljal z osebnim avtomobilom.

Policisti so ga hitro izsledili in ustavili. Zaradi neupoštevanja ukazov in izvedbe varnostnega pregleda so za 38-letnega kršitelja uporabili prisilna sredstva. »Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 0,45 mg/l,« sporočajo. Izdali so mu plačilna naloga.