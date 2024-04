Preskočil ograjo, stekel do mimoidoče in jo ugriznil

S PU Koper sporočajo, da je včeraj popoldan v Krkavčah 60-letno žensko ugriznil pes pasme kraški ovčar. Preskočil je ograjo, stekel do mimoidoče in jo ugriznil v stegno. Lastnica psa je oškodovanko pospremila do zdravnika.

»Policisti so ugotovili, da lastnica psa kot skrbnik ni zagotovila ustrezne vzgoje in šolanja oziroma drugih ukrepov in da je bila žival nevarna okolici. Sledi obvestilo na UVHVVR in hitri postopek po 46.a/4-1/17 ZZZiv-1,« dodajajo z omenjene policijske uprave.

Na številko 113 prejeli skupno 116 klicev

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjih 24 urah intervenirali v 47 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 116 klicev. Obravnavali so 16 prometnih nesreč z materialno škodo, s področja kriminalitete so obravnavali 1 vlom in 2 tatvini, zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 3 primerih.