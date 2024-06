Presenetilo vas bo, koliko osebkov divjadi je bilo pri nas povoženih

V Sloveniji je v povprečju vsak dan povoženih od 15 do 20 osebkov srnjadi, ti najpogosteje sami zaidejo pred avtomobile. Letos je bilo po podatkih iz Lovskega informacijskega sistema Lisjak povoženih že 2252 prostoživečih živali, od tega kar 1538 srnjadi.

Kot sporočajo iz Lovske zveze Slovenije (LZS), število trkov, zlasti s prostoživečimi parkljarji in zvermi, v zadnjih desetletjih narašča povsod po svetu, kar je posledica intenzivnega širjenja cestnega omrežja, povečanja gostote prometa, večjih hitrosti vožnje, večanja številnosti in razširjenosti živalskih populacij ter vedno večjega nemira v naravnem okolju.

Na slovenskih cestah je bilo lani registrirano povoženih 6383 osebkov divjadi, med njimi kar 4208 srn in srnjakov, 191 jelenov in košut, 664 lisic, 364 kun belic, 133 divjih prašičev, sedem medvedov in trije volkovi. Trki zmanjšujejo cestnoprometno varnost, povzročajo veliko gospodarsko škodo, so pomemben dejavnik smrtnosti živalskih populacij in grožnja za dolgoživost ogroženih vrst. Zato si slovenski upravljavci cest in lovišč ter raziskovalci prizadevajo, da bi se število povoženih živali zmanjšalo.

Vse večji nemir v naravnem okolju je eden od poglavitnih vzrokov za povoze na cestah.

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) si skupaj z raziskovalci divjadi, upravljavci lovišč in LZS že vrsto let prizadeva za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo na slovenskih državnih cestah z nameščanjem zvočnih odvračalnih naprav in modrih svetlobnih odsevnikov na problematičnih odsekih.

Razvita je tudi aplikacija Povoz divjadi; njen namen je, da lovec poleg odvzema čeljusti za kategorizacijo evidentira točno lokacijo povoza divjadi, so še zapisali na LZS.