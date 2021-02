Premraženega Italijana (80) našli v Sežani

Italijanski varnostni organi so v nedeljo dopoldne slovenske kolege obvestili, da pogrešajo starejšega moškega, ki je odšel iz doma upokojencev v Italiji.



Kmalu zatem so slovenski policisti prejeli obvestilo občana, da v Sežani v obrtni coni leži neznan moški.



Preverili so in ugotovili, da gre za pogrešanega 80-letnega državljana Italije. Ker je bil premražen, so mu priskrbeli toplo odejo, zatem pa so ga na Fernetičih predali italijanskim kolegom.

