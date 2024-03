Preko spleta naročili in vplačali tovorno vozilo. Ko so odšli ponj je sledil šok

S PU Koper sporočajo, da so dobili prijavo spletne goljufije. Preko spletne strani v Nemčiji so oškodovanci naročili in vplačali tovorno vozilo, ko pa so šli na prevzem, na naslovu ni bilo podjetja, ki naj bi tovorno vozilo prodajalo, niti se ne javljajo na telefonske številke. Policisti zbirajo obvestila.

Zadnjih 24 ur

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24-tih urah intervenirali v 49 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 123 klicev. Obravnavali so 12 prometnih nesreč z materialno škodo in 2 z lažjimi poškodbami. S področja kriminalitete so obravnavali 1 vlom in 5 tatvin ter 2 roparski tatvini, zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 4 primerih.