Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pri do nedavno še ekološkem čebelarstvu Vajda iz Metlike preiskuje sum »goljufive prakse večjih razsežnosti«, ki se nanaša na prodajo medu drugih proizvajalcev in uporabo zdravil za zdravljenje čebel, je za Delo potrdila generalna direktorica uprave Vida Znoj.

Preiskava teče od druge polovice lanskega leta, inšpektorji uprave pa so domnevnim nepravilnostim v čebelarstvu prišli na sled sami, je povedala Znoj. Drugih podrobnosti zaradi interesa preiskave – kršitelj bi lahko dokaze prikril – ni mogla razkriti. Poudarila je, da pri izdelkih čebelarstva ni bilo ugotovljenih neskladij, ki bi lahko predstavljala nevarnost za zdravje potrošnikov. Če bi jih ugotovili, bi javnost o tem obvestili preko portala, na katerem se objavljajo nevarni in neskladni izdelki. Dodala je še, da bo inšpekcija uprave v postopke vključila tudi kriminaliste. Več informacij bo uprava posredovala v začetku naslednjega tedna.