Prehitri, preutrujeni in s preveč tovora

V okviru poostrenega nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi, pod skupnim imenom Truck & Bus, namenjenega večji varnosti voznikov tovornih vozil in avtobusov, v okviru katerega so policisti minuli teden po vsej Sloveniji izvajali nadzor, so skupaj odkrili 715 kršitev cestnoprometnih predpisov.



Med 19. in 25. julijem so na slovenskih cestah preverili 5678 voznikov tovornjakov in 366 voznikov avtobusov ter ugotovili 698 kršitev cestnoprometnih predpisov pri prvih in 17 pri drugih. Najpogostejše kršitve so bile povezane z neuporabo varnostnega pasu, prekoračitvijo hitrosti, preobremenjenostjo vozila in nepravilno zavarovanim tovorom.



Kot pojasnjujejo na koprski policijski upravi, so na platoju nekdanjega mejnega prehoda Fernetiči izvedli skupni poostren nadzor, ki se mu je pridružila tudi patrulja italijanskih varnostnih organov (Polizia stradale di Trieste), slovenski policist pa se je pridružil nadzoru na italijanski strani. Sodelovali so tudi uslužbenci Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo (IRSI), ekipa mobilnega oddelka Fursa in ekipa družbe CESTEL.



Med drugim so pri kontroli tovornjakarjev ugotovili kršitvi obveznega počitka in odmora, kršitev delovanja tahografa, nepravilno zavarovan tovor, eno vozilo so izločili iz prometa, enemu pa so prepovedali nadaljnjo vožnjo. Pri državljanu Bolgarije so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli, njega pa privedli na koprsko okrožno sodišče. Inšpektorji IRSI so kontrolirali štiri vozila in izrekli štiri opozorila, uslužbenci Fursa pa so ugotovili tri kršitve v zvezi s časom vožnje, počitki in nepravilnost na tahografu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: