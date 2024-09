Pregledano je bilo širše območje Triglava, Kyla (33) niso našli

Včeraj so se nadaljevale aktivnosti o pogrešanem 33-letnem pohodniku, državljanu ZDA, ki se je po podatkih PU Kranj na območje Triglava odpravil 14. septembra.

»Razmere na terenu nad Planiko in Kredarico so bile izredno zahtevne. Na mnogih nevarnih in izpostavljenih predelih je še sneg, ponekod je pod snegom tudi led. Kjer na poti ni snega, pa so poti zaradi taljenja snega večinoma mokre in spolzke. Pod stenami Triglava je tudi veliko globokih brezen. Nekatera so prekrita s snegom in zato »nevidna«, kar predstavlja veliko nevarnost za pohodnike, ki se ne držijo markiranih poti. Zato znova pozivamo k veliki in konkretni previdnosti ter odgovornosti, ki je včeraj manjkala pri marsikateremu obiskovalcu visokogorja,« sporočajo s PU Kranj.