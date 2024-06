Preganjal ga je satan, z nožem napadel svojo babico

Darko Leskovar, ki je po prepričanju tožilstva 2. novembra lani okoli 18.40 z nožem zabodel na postelji ležečo nepokretno babico Jožefo N., bo moral na končno odločitev sodišča še malo počakati. Razlog tiči v spremembi senata, ki mu predseduje ljubljanska okrožna sodnica Irena Škulj Gradišar.

Slednja je včeraj pojasnila, da je bilo treba zaradi »daljše odsotnosti« sodnice porotnice slednjo nadomestiti z novim sodnikom, to pa pomeni, da se je sojenje začelo znova. Leskovar je imel tako spet možnost podaje zagovora. Že vnaprej je pojasnil, da kaj novega, kot je pred prejšnjo sestavo senata povedal 9. aprila letos, nima dodati. Senat je nato na predlog obrambe in tožilstva (zaradi varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanke) obravnavo zaprl za javnost, tako da nismo mogli slišati niti izpovedi sodnih izvedencev za travmatologijo in psihiatrijo.

Policisti so tako obkolili hišo in bližnjo ulico. FOTO: Aleksander Brudar

Ženske okoli so bile čisto panične, kričale so, ‘kaj je naredil, kaj je naredil’.

Najhuje, ko je grmelo

Na aprilski obravnavi je Leskovar, kot smo že poročali, povedal, da ga je takrat že dva dni preganjal satan. Najhuje je bilo ponoči, sploh takrat, ko je grmelo in se bliskalo. In je bil, kot je nadaljeval, tudi napad na babico povezan s tem. »Zelo me je bilo strah, bil sem paranoičen, čutil sem, da je satan v hiši,« je aprila povedal na sodišču in nadaljeval, kako je šel zaradi tega do babice. A ko je prišel tja, je »videl grozno prikazen, babica je bila kot živa smrt«. Da jo je porezal po vratu, je priznal, da bi jo udaril, pa se ni spomnil. Po dejanju je sicer nož, ko je prišel do cerkve, vrgel v Gradaščico. »Vso noč sem bil za cerkvijo,« je razlagal. Zjutraj so ga prijeli policisti, pri čemer se jim ni upiral.

Jožefa N. je na vratu utrpela rano, ki je segala vse do globokih mišic, dve rani na očesih in zlom lobanjske baze. Da je preživela, gre zahvala le izredno hitri zdravniški pomoči. Nesrečna ženska je sicer 30. aprila letos umrla, je pred dobrim tednom na sodišču povedala njena hči oziroma obtoženčeva teta. Takrat je bil zaslišan tudi policist PP Ljubljana Vič, ki je tistega novembrskega dne med prvimi prišel na kraj dogodka. Pred hišo ob Poti na Rakovo jelšo je stal starejši moški in povedal, da se je zgodilo v zgornjem nadstropju hiše. Takoj je stekel tja in zagledal, kako ženska leži na postelji, starejši moški pa ji je na vratu držal okrvavljeno brisačo. »Ženske okoli so bile čisto panične, kričale so, 'kaj je naredil, kaj je naredil'. Sodelavec jih je peljal v kuhinjo, da se pomirijo, jaz pa sem moškemu naročil, naj do prihoda reševalcev drži brisačo na ureznini,« je po poročanju Dnevnika povedal policist.

Zgodilo se je 2. novembra lani. FOTO: Dejan Javornik

Ker naj bi bil Leskovar v kritičnih trenutkih zaradi paranoidne shizofrenije in odvisnosti od kokaina ter alkohola neprišteven, tožilstvu ni preostalo drugega, kot da sodišču predlaga, naj mu zaradi poskusa uboja namesto kazni zapora izreče varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstveni ustanovi. A kot že rečeno, bo moral na to še počakati.