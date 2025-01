Petnajstega novembra 2019 so se od lokala na ljubljanskem Viču proti Italiji skupaj odpeljali Klemen Kadivec (domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana), Danijel Božić in Žarko Tešanović. »Zmenili smo se, da gremo v Trst po nakupih,« je včeraj, zaslišan kot priča, trdil Tešanović, ki je že pred leti oslepel. Dogovor za odhod v Trst so po njegovih besedah sklenili dva dni prej v enem od lokalov v Šiški: »S Klemnom sva se takrat tam naključno srečala. Samo midva sva šla na pijačo, saj Božić, ki me je tja pripeljal, ni želel sedeti z nama.« Proti Trstu so se odpravili z renaultom meganom, ...