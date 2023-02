Na sodišču se je nadaljevalo sojenje Sebastienu Abramovu, ki mu obtožnica očita umor Sare Veber marca 2015 iz nizkotnih nagibov. Abramov, takrat še Sebastjan Colarič, je svoje dekle ustrelil s polavtomatsko puško sredi domače dnevne sobe. In čeprav sam ves čas trdi, da je prišlo do nesreče, ki se je zgodila med čiščenjem puške, je tožilstvo prepričano, da je umor skrbno načrtoval. Hiša Vebrovih, kjer je marca 2015 tragično umrla Sara Veber. FOTO: Primož Škerl Celjski kriminalisti so primer dolgo preiskovali kot kaznivo dejanje smrti iz malomarnosti, preobrat pa se je zgodil šele, ko je priš...