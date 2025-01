Velika gasilska intervencija v Sv. Lovrencu, gorela stanovanjska hiša (FOTO)

V ponedeljek ob 18.11 je zagorelo v stanovanjski hiši v Sv. Lovrencu v občini Prebold. Požar je zajel ostrešje stanovanjske hiše.

V intervenciji sodelovalo 99 gasilcev

Aktivirana so bila gasilska društva iz Gasilske zveze Prebold: Sv. Lovrenc, Matke, Prebold -Dolenja vas – Marija Reka, Kaplja vas, Groblja, Latkova vas in Šešče. Na prošnjo vodje intervencije pa so bile aktivirane tudi gasilske enote iz prostovoljnih gasilskih društev Šempeter v Savinjski dolini, Žalec in Ločica ob Savinji iz Gasilske zveze Žalec.

Skupno je v intervenciji sodelovalo 99 gasilcev z 18 gasilskimi vozili. FOTO: Gz Žalec

Gasilci je s hitrim ukrepanjem uspelo požar omejiti in ga v celoti pogasiti, s čimer so preprečili širjenje ognja ter večjo materialno škodo, so navedli v GZ Žalec.