Pravnomočna sodba: Sedin Šišić obsojen na 27 let za umor podjetnika (FOTO)

Na lanski junijski sodni dan za 34-letnega državljana Bosne in Hercegovine Sedina Šišića je mariborska okrožna kazenska sodnica Maša Blažeka sporočila, da ni dvoma, da je ravno on 8. septembra 2023 v Zgornjem Dupleku moril na zahrbten način ter iz koristoljubja. Življenje je vzel 64-letnemu podjetniku Draganu Graovcu. Obsodila ga je na 27 let ječe. In čeprav s to sodbo nista bila zadovoljna ne obramba ne tožilstvo, je kazen obstala tudi, ko so primer v obravnavo vzeli mariborski višji sodniki. In pravnomočno torej zdaj velja, da bo Bosanec na Dobu 27 let. Hladnokrvna eksekucija Zločin se je...