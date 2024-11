Avtocesta proti Ljubljani ponovno odprta, ostaja daljši zastoj

Zaradi prometne nesreče, ki se je pripetila okrog 12.30, je bila štajerska avtocesta pred izvozom Lukovica v smeri proti Ljubljani zaprta več kot dve uri. Po prvih znanih podatkih naj bi bila v nesrečo vpletena osebno in tovorno vozilo, najmanj ena oseba je poškodovana, ker pa ogled kraja nesreče še poteka, več informacij za zdaj ni znanih, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Avtocesto so okrog 14.50 spet odprli, a za zdaj še ostaja daljši zastoj med Trojanami in Lukovico proti Ljubljani, občasno zapirajo tudi predora Podmilj in Trojane. Zastoj je tudi na regionalni cesti Trojane - Lukovica - Domžale. Obvoz je možen preko Tuhinja ali po cesti Trojane - Izlake, sporočajo s prometno-informacijskega centra.