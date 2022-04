Pozor: vozniki e-skirojev bodo pod drobnogledom

V četrtek okoli 20. ure je v Parmski ulici v Ljubljani voznik električnega skiroja zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje ranil. Preizkus pri njem je pokazal 0,63 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Policisti bodo ves naslednji teden več pozornosti namenili voznikom e-skirojev, saj bodo sodelovali v nacionalni preventivni akciji, ki jo pod geslom Varno z e-skirojem organizira Javna agencija RS za varnost prometa (AVP). Gre za prvo takšno akcijo doslej, njen namen pa je ozaveščanje o varni uporabi e-skiroja, spoštovanju predpisov, uporabi zaščitne kolesarske čelade, pravilni uporabi prometnih površin in tehnični brezhibnosti.

Letos je bilo v prometnih nesrečah udeleženih že 24 voznikov na e-skirojih, povzročili so jih 16. V njih je en voznik e-skiroja umrl, trije so se hudo ranili, trinajst pa se jih je lažje poškodovalo. Najpogostejša vzroka za nesreče sta neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti.

Električni skiroji so lahka prevozna sredstva, ki jih je na naših ulicah čedalje več, saj so hitri in priročni za premagovanje krajših razdalj, vendar pa je vožnja z njimi lahko nevarna, saj se pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, zaradi majhnih koles pa obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah, opozarjajo na policiji.