Pozor, v Ljubljani kradejo skupaj z otrokom

Včeraj, okoli 19. ure sta dva neznana storilca prišla do stanovanjske hiše v Šiški, kjer sta ogovorila starejšo stanovalko in jo spraševala o kosovnih odpadkih pred hišo in v hišo tudi vstopila, nato pa s kraja odšla. Oškodovanec, ki se je kasneje vrnil domov, je ugotovil, da sta neznanca med obiskom iz hiše odtujila vrečo s simulatorjem letenja. Z dejanjem sta povzročila za nekaj tisoč evrov materialne škode, javljajo iz Policijske uprave Ljubljana.



Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.



Oba moška sta stara med 20 in 25 let, eden je visok okoli 185, drug pa okoli 170 centimetrov. Z njima je bil tudi mlajši otrok, star manj kot 10 let.

