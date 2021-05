Pozor, če srečate to žensko, ji ne nasedajte

V sredo popoldne so policiste ljubljanske policijske uprave obvestili o sumu kaznivega dejanja goljufije na območju Kamnika.



Za zdaj še neznana storilka se je na domu starejše oškodovanke predstavila kot zdravstvena delavka in ji ponujala medicinsko opremo ter jo prepričala, da je za visok znesek kupila napravo manjše vrednosti.



Opis osumljenke



Stara je okoli 40 let, ima črne lase, spredaj na paž, in je srednje postave. Oblečena je bila v džins hlače in temno jakno.



Policisti o okoliščinah kaznivega dejanja še zbirajo obvestila.



»Ne nasedajte vsiljivim prodajalcem, lažnim akviziterjem in drugim sleparjem, ki trgujejo s ponaredki! Prodajalci so pogosto zelo prijazni in prepričljivi, ljudje pa velikokrat nekritično sprejmejo ponudbo, ki se zdi vabljiva. Oškodovanci velikokrat šele kasneje, ko posumijo, da so bili morda ogoljufani, preverijo okoliščine posla,« opozarjajo policisti.

