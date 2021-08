Pozno zvečer voznica zbila konja, posledice so hude

V nedeljo okoli 22. ure je na cesti Žeje - Duplje v občini Naklo voznica osebnga vozila zbila konja, poroča uprava za zaščito in reševcanje.



Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznico iz vozila, jo oskrebeli do prihoda reševalecv, nudili pomoč pri prenosu osebe do reševalnega vozila ter na vozilu odklopili akumulator. Konj je poginil na kraju nesreče.

