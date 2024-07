Po požaru v lokalu Alaya: 800 stopinj Celzija pod stropom, prebijali smo se s tipanjem (FOTO)

Po uspešno pogašenem požaru v lokalu Alaya v središču Portoroža bi morali danes kriminalisti opraviti ogled. Vendar pa to zaradi izjemne statične nestabilnosti objekta ne bo mogoče, je na novinarski konferenci povedal višji policijski inšpektor s Policijske uprave Koper Jure Griljc.

Kriminalisti in kriminalistični tehniki so danes že prispeli na območje pogorišča, a so ugotovili, da vstop v objekt ni mogoč, saj obstaja nevarnost zrušitve. Objekt si bodo morali najprej ogledali predstavniki gradbene stroke, je na novinarski konferenci pred pogoriščem povedal Griljc. Kot je pojasnil, še nimajo podatkov, ali bo objekt sploh mogoče obnoviti.

Predvideva se sicer, da bo ogled pogorišča, ko bodo zanj izpolnjeni pogoji, trajal več dni.

V skladišču veliko alkoholnih pijač in plastičnih mas, ki ob gorenju sprožajo gost črn dim

Po besedah poveljnika gasilske operative Gasilske brigade Koper Jana Brodarja so bili gasilci o požaru v nedeljo obveščeni malo po 11. uri, ob prihodu na prizorišče pa je bil objekt že povsem v dimu, vidnost pa nična, zaradi česar so si pomagali s tipanjem. Termo kamere so razkrile, da temperatura pod streho dosega 800 stopinj Celzija, zaradi česar so se bali, da bi se streha vdrla. To se je med gašenjem tudi zgodilo.

Požar jim je do večera sicer uspelo pogasiti, so pa zvečer in ponoči nadaljevali gasilsko stražo, med katero so gasili še posamezna žarišča. Pri gasilski straži je pomagalo tudi 35 gasilcev iz Postojne. Danes gasilci nadaljujejo periodične oglede pogorišča.

Kot je povedal Griljc, trenutno še ni znan vzrok požara, je pa Brodar dodal, da je bilo v skladišču, kjer je požar izbruhnil, veliko alkoholnih pijač in plastičnih mas, ki ob gorenju sprožajo gost črn dim, čemur so bili tudi priča ob prihodu na prizorišče.

Policija je danes območje zavarovanja zožila, plaža je tako spet odprta, prav tako so sprostili promet po cesti proti Luciji.