Požar v predoru na trasi drugega tira: evakuirali delavce, gasilci opozarjajo na težave (FOTO)

V četrtek popoldne je na delovnem stroju v predoru na trasi drugega tira izbruhnil požar, zaradi česar so iz predora evakuirali delavce. Dva sta potrebovala zdravniško oskrbo, so sporočili sežanski gasilci. Požar je uničil tovorno vozilo in poškodoval del napeljave v predoru. Gasilci ob tem opozarjajo na pomanjkljivo opremo.

Policisti so ugotovili, da je na tovornem vozilu nenadoma prišlo do samovžiga na globini 1800 metrov od vhoda v predor. Ker voznik ognja ni mogel sam pogasiti, je tovorno vozilo zapustil in se pravočasno odstranil na varno.

Na vozilu je nastala materialna škoda v višini 80.000 evrov.

Radijske zveze niso delovale

Kot so danes sporočili iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, je požar izbruhnil okoli 14.30. Delavci na gradbišču so ga poskušali pogasiti, vendar neuspešno. Vse so evakuirali iz predora, pri čemer so dvema, ki sta predor zapustila zadnja, na gradbišču nudili zdravniško oskrbo. Nadaljnjega zdravljenja nista potrebovala.

V zavodu so opozorili, da so imeli pri intervenciji težave, saj nimajo primernega vozila. Tako so morali ob prvem poskusu gašenja predor zapustiti, vanj pa so lahko vstopili šele čez nekaj ur. Opozorili so tudi na težave s komunikacijo, saj radijske zveze niso delovale.

Družbo 2TDK, ki bdi nad projektom drugega tira, in pristojne inšpekcijske službe so po lastnih navedbah že dlje opozarjali, da gre z vidika posredovanja v primeru požarov za zelo zahtevno gradbišče, ki zahteva poseben operativni gasilski načrt in določitev pristojnosti med službami.

»V poročilih iz vaj smo vsakič opozarjali na enake nerešene zadeve: da gasilci nimamo opreme za daljše posredovanje v predorih, da niso urejene pristojnosti posredovanja, da nimamo druge primerne opreme. Poleg tega družba 2TDK ne sledi predlogom gasilcev, ki bodo predvidoma zadolženi za posredovanje na trasi drugega tira, glede nabave primernih vozil in opreme za posredovanje na tako zahtevni infrastrukturi,« so dodali.