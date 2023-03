Požar garaže, ena oseba potrebovala pomoč

Danes ob 17.12 je v naselju Brunšvik, občina Starše, zagorela garaža. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Starše in PGD Prepolje so požar pogasili, garažo prezračili in jo pregledali s termovizijsko kamero. Eni osebi, ki se je nadihala dima, so gasilci nudili pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, poroča uprava za zaščito in reševanje.