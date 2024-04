Potem ko so ga ujeli pri škandaloznem početju v Dragonji, se je oglasila policija

Poročali smo, da se je voznik džipa koprskih registrskih oznak požvižgal na odgovorno ravnanje do okolja in kar v reki Dragonji opral svoj avto.

Zdaj pa so iz PU Koper sporočili, da so na družbenih omrežjih zaznali fotografijo, ki je nastala v nedeljo na reki Dragonji. Na fotografiji se vidi osebo, ki s čistilom pere osebni avtomobil.

Policisti so tako ugotovili, da je lastnik vozila doma iz okolice Kopra. Trenutno zbirajo potrebna obvestila za ugotavljanje prekrška po zakonu o ohranjanju narave.

Ocenjujejo tudi, da gre za sum kršitve 67. člena zakona o vodah (ZV-1), saj je v površinskih vodah ter na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedano pranje vseh vozil. Obvestili so inšpektorat za naravne vire in prostor, saj gre za kršitve iz njihove pristojnosti.