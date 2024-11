Poskus uboja! Iz neznanega razloga ga je z nožem

V sredo, 30. oktobra, so bili policisti nekaj pred 13.30 uro obveščeni o poškodovanem moškem na Zdolski cesti na območju Krškega. Na kraj so bili takoj napoteni policisti in kriminalisti.

»Zbrali so obvestila in ugotovili, da je storilec iz neznanega razloga z nožem napadel oškodovanca, ki se je nahajal v bližini gostinskega lokala in po dejanju pobegnil. Nemudoma so pričeli z intenzivnimi aktivnostmi za izsleditev nasilneža in ga prijeli na območju Rese. 33-letnemu osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali. Oškodovanca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe,« sporočajo s PU Novo mesto.

Moškega so kriminalisti s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj po zaslišanju odredila pripor.