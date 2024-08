Poskus posilstva v Novi Gorici: Krikov dekleta ne bom pozabila, dokler sem živa

Na družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zakrožila objava mlajšega dekleta o poskusu posilstva v Novi Gorici, in to sredi belega dne.

»29. 7. je pred vrati moje hiše na Grčni v Novi Gorici prišlo do poskusa posilstva 19-letne punce. Krikov dekleta ne bom pozabila, dokler bom živa. Spomnim se, da sem ga z obema rokama prijela za vrat in ga povlekla za parton moje hiše ... Golazen je cel čas ponavljala, tako dekletu kot meni: »I will pay you, I will pay you (plačal bom, plačal bom)«. To se je zgodilo pri belem dnevu, in sicer okoli 18. ure.

Dekle navaja še, da je bil oblečen v svetla karirasta oblačila, suhe postave, visok okoli 175 cm, ima temne lase, rjave oči, nosi srebrna okrogla očala. S seboj je imel večji črn nahrbtnik. »Ko sem ga odprla, sem opazila, da je na njem kri ... Star je okoli 20 let, vozi avto. V Gorici je napadel že kar nekaj punc. Sedaj pa se je ta drek spravil na dekleta v Novi Gorici,« je še zapisalo dekle.

Policija obveščena

Vprašanje, ali so bili o dogodku obveščeni in kakšni so nadaljnji postopki, smo naslovili na policijo. Kot so nam pojasnili na novogoriški policijski upravi, policisti obravnavajo kaznivo dejanje iz poglavja Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost Kazenskega zakonika. Takoj po dejanju, ki se je zgodilo v ponedeljek na območju PU Nova Gorica, je bil na kraju dogodka prijet storilec, ki je državljan Republike Italije.

»O okoliščinah dejanja je bila seznanjena dežurna okrožna državna tožilka z Okrožnega državnega tožilstva Nova Gorica, ki usmerja ta predkazenski postopek. Po vseh potrebnih izvedenih aktivnosti bo podana kazenska ovadba na omenjeno tožilstvo, preostalih podrobnosti pa zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov ne moremo posredovati,« nam je odgovoril Aleš Čibej z OKC PU Nova Gorica.