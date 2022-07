Portoroška plaža jim bo ostala v grenkem spominu

Na portoroški plaži so domačinu ukradli nahrbtnik z ročno uro Citizen, mobilnim telefonom Huawei in oblačili. Nahrbtnik je bil kasneje najden odvržen, vendar brez ure.

Državljanom Italije je nekdo ukradel torbo s ključi, telefonom, z dokumenti in denarjem. Torbo je storilec odvrgel v bližnje grmovje, ukradel je le gotovino.

Na isti plaži so okradli še državljane Avstrije. Odnesli so jim nahrbtnik z dokumenti, gotovino in mobilnim telefonom, poroča PU Koper.

Prav tako so na plaži v Izoli kopalcu ukradli nahrbtnik z oblačili in s ključi od avtomobila. Nahrbtnik je kasneje našel, vendar brez ključev.