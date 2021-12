Ponoči jih je prestrašilo razbijanje po vratih, opiti moški takole razgrajal naokoli

Policiste postaje Krško so v ponedeljek okoli 21.30 poklicali na pomoč iz okolice Krškega, kjer naj bi se na dvorišče stanovanjske hiše s kombijem pripeljal moški in razbijal po vratih hiše.

Na podlagi opisa vozila so moškega izsledili in ustavili na Libni. Med postopkom so ugotovili, da 31-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje odklonil.

Ugotovili so, da je 31-letnik po pomoti trkal na napačna vrata. Med postopkom se je kršitelj nedostojno vedel do svojcev in ni upošteval ukazov policistov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Kombi so mu zasegli, o odklonu preizkusa pa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.