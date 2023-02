Policisti v le nekaj urah pri treh našli prepovedano drogo

Novogoriški policisti so imeli v petek pozno zvečer v Solkanu v postopku 21-letnega moškega in mu v postopku zasegli zelene posušene rastlinske delce, saj so policisti posumili, da gre za prepovedano drogo, poroča tamkajšnja policijska uprava. Zasežene rastlinske delce so poslali v nadaljnjo analizo, in če bo rezultat preliminarnega testa pozitiven, bodo zoper mlajšega moškega uvedli prekrškovni postopek.

Prav tako so policisti navedene policijske enote v petek, malo pred polnočjo, v Novi Gorici mlajši ženski v postopku zasegli zelene posušene rastlinske delce zaradi suma, da gre za posest prepovedane droge. Tudi njej so bili rastlinski delci zaseženi in poslani v nadaljnjo analizo. Če bo rezultat preliminarnega testa pozitiven, bodo zoper 20-letno osebo uvedli prekrškovni postopek.

V noči na soboto so imeli policisti v postopku še 21-letno državljanko Italije. Tudi njej so v postopku zasegli dva PVC-zavitka z vsebino temno rjave smolnate snovi. Omenjeno snov so ji zasegli zaradi suma, da gre za posest prepovedane droge. Če bo rezultat preliminarnega testa pozitiven, bodo zoper 21-letno Italijanko uvedli prekrškovni postopek.