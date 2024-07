Policisti ustavljali prehitre voznike, cel kup so jih oglobili

Policisti so na dolenjski avtocesti v četrtek ponovno lovili prehitre voznike in jih cel kup tudi oglobili. Tako so denimo ustavili voznika avta iz Severne Makedonije, ki je na območju Čateža ob Savi vozil 199 km/h, avstrijskega voznika začetnika, ki je vozil 202 km/h, Švicarja v porsche panameri, ki je vozil 205 km/h, in še enega Švicarja v BMW X7, ki je vozil s hitrostjo 209 km/h. Ustavili so tudi Kosovca v avtu BMW, ki je vozil 197 km/h, in še enega Kosovca v BMW, ki je vozil 200 km/h.

»Vsem, ki so prekoračili dovoljeno hitrost na avtocesti za 40 do 50 km/h, so izrekli globo v višini 250 evrov in tri kazenske točke. Tistim, ki so prekoračili hitrost za 50 do vključno 60 km/h, so izrekli globo v višini 400 evrov in pet kazenskih točk. Za prekoračitev dovoljene hitrosti za več kot 60 km/h pa je predvidena globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk,« sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.