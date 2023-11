Policisti razkrili, kaj se je v minulih dneh dogajalo na slovenskih cestah (FOTO)

Ljubljanski policisti so v minulem tednu in prek konca tedna ukrepali zoper več voznikov, ki so ob zastojih zaradi del na avtocesti na območju Ljubljane bodisi vozili po reševalnem pasu, ki so ga vozniki ustvarili za prost prehod intervencijskih vozil, bodisi po odstavnem pasu in tako ogrožali varnost cestnega prometa.

Zoper voznike vodijo postopke o prekršku. Globa za tiste, ki so vozili po reševalnem pasu, je predpisana v višini 200 evrov, 300 evrov globe pa čaka tiste, ki so vozili po odstavnem pasu.

Ob tem so policisti zapisali, da je neodgovorna vožnja po reševalnem ali odstavnemu pasu nevarna. S takšno vožnjo vozniki ogrožajo sebe in tudi druge. Z vključevanjem nazaj na vozni pas onemogočajo vzpostavitev reševalnega pasu ali zasedajo reševalni pas in s tem še dodatno zmanjšajo pretočnost prometa ter povečujejo možnost za nastanek prometnih nesreč. Ob tem dodajajo, da v primeru nesreče z vožnjo po reševalnem pasu neodgovorni vozniki onemogočajo hitro posredovanje reševalnih ekip.

Policisti so izvajali poostren nadzor in ujeli kar nekaj prekrškarjev. FOTO: PU Ljubljana

Policisti so še dodali, naj bodo vozniki ob zastojih strpni.

takoj vzpostavite reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil;

neposredno pred oviro (ko je zaprt eden izmed pasov) je pomembna tudi vzpostavitev ti. sistema zadrge, tako da s primerno hitrostjo in varnostno razdaljo omogočimo izmenično vključevanje vozil.

»S tem poskrbimo za varnost in prispevamo k temu, da se bo kolona vozil hitreje zmanjša in bo promet potekal bistveno bolj tekoče,« so še zapisali.