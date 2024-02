Policisti opravili hišno preiskavo, groza, kaj vse so zasegli (FOTO)

Velenjski policisti so prejšnji teden opravili hišno preiskavo pri 45-letnem Velenjčanu in mu zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog. Moški je imel v stanovanju 3,6 kilograma konoplje, 473 gramov amfetamina, 58 gramov kokaina in 36 gramov heroina, so sporočili s PU Celje. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor.

Med preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ki je potekala več mesecev, so policisti ugotovili, da osumljeni drogo hrani v skupnih prostorih stanovanjskega bloka, kjer prebiva.

Pri hišni preiskavi so na različnih mestih v skupnih prostorih poleg konoplje, amfetamina, kokaina in heroina našli in zasegli tudi več različnih pripomočkov za izvrševanje ulične preprodaje in več predmetov, ki jih je pridobil s preprodajo droge, so še sporočili s policije.

FOTO: PU Celje

FOTO: PU Celje

FOTO: PU Celje

Osumljenega so zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli k preiskovalnemu sodniku, ta mu je odredil pripor.