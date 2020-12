Policisti obravnavali objestno četverico

Gorenjski policisti so torek preverjali dve prijavi sumov nezakonitih ravnanj. V enem primeru je bila prijavljena objestna vožnja na območju Pokljuke, v drugem pa sumljivo zadrževanje kombija pri stanovanjskih hišah.



V prvem primeru so policisti obravnavali štiri osebe. Proti trem vodijo postopek zaradi gibanja na javnem kraju v nočnem času, proti enemu kršitelju pa poleg tega še zaradi nedostojnega vedenja do policistov in neupoštevanja ukazov.



V drugem primeru pa so kranjski policisti obravnavali dve osebi, voznika kombija zaradi vožnje pod vplivom alkohola in gibanja v nočnem času, sopotnico v kombiju pa samo zaradi drugega razloga. Suma kaznivega dejanja niso ugotovili.