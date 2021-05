Policisti na Dragonji razkrinkali Slovenko z dvema otrokoma

43-letnica ni osamljen primer

Na mejnem prehodu Dragonja so policisti v četrtek ob 11.15 obravnavali 43-letno državljanko Slovenije, ki je policistom pri prehodu državne meje predložila dva ponarejena PCR-testa za svoja otroka, poroča koprska policijska uprava. Listini sta ji bili zaseženi, sledi kazenska ovadba.Hrvaški policisti v Bujah so pred pred dnevi kazensko ovadili tri slovenske državljane , ker so na mejnem prehodu Sečovlje/Plovanija poskušali vstopiti v Hrvaško z lažnimi PCR-testi. V začetku marca so policisti odkrili devet ponarejenih PCR-testov, v nedeljo pa še šest, vse državljanom Slovenije. »Opozarjamo državljane Slovenije, naj ne ponarejajo testov, saj policisti na mejnih prehodih podrobno preverjajo pristnost testa, tudi prek drugih institucij,« so takrat pozvali policisti.