Policisti izvedli poostren nadzor, kar so odkrili, je skrb vzbujajoče (FOTO)

Policisti PU Novo mesto so v četrtek izvajali poostren nadzor prometa tovornih vozil in avtobusov. Preverjali so tehnično brezhibnost vozil, čas trajanja vožnje, preobremenjenost motornih vozil, pravilno pritrjevanje tovora, psihofizično stanje voznikov, bili pa so pozorni tudi na druge kršitve cestnoprometnih predpisov. Kontrolirali so 54 tovornih vozil, 12 avtobusov in 38 osebnih avtomobilov in ugotovili številne kršitve. Enajst tovornih vozil je bilo preobremenjenih.

Policisti so v šestih primerih ugotovili, da je bil tovor na vozilih nepravilno zavarovan in pripet, pri šestih so bile ugotovljene nepravilnosti, ki se nanašajo na tehnično brezhibnost vozil. Na enem izmed tovornih vozil registrskih oznak Hrvaške je bilo zadnje levo platišče privarjeno na os, voznik bolgarskega prevoznika je vozil s povsem uničeno in celo predrto pnevmatiko na eni izmed oseb in ni imel pravilno zavarovanega tovora.

Poostreni nadzor je pokazal številne nepravilnosti. FOTO: Pu Novo Mesto

Policisti so ugotovili šest kršitev glede delovanja tahografa, v enem primeru je šlo za kršenje predpisov, ki se nanašajo na obvezne počitke in odmore voznika, štirje vozniki niso bili med vožnjo po avtocesti pripeti z varnostnim pasom, dva pa sta med vožnjo uporabljala mobilni telefon. V enem primeru so ugotovili prekoračitev hitrosti, policisti so izvajali meritve z nadvoza nad avtocesto.

Zaradi kršitev so policisti 18 vozil izločili iz prometa in s štirih odvzeli registrske tablice. Številne ugotovljene kršitve potrjujejo upravičenost tovrstnih nadzorov, s katerimi bodo policisti nadaljevali tudi v prihodnje.

Policisti dodajajo, da kljub temu, da so v prvi vrsti za varnost potnikov odgovorni vozniki, pozivajo tudi prevozna podjetja, da poskrbijo za tehnično brezhibnost vozil in da na vožnje napotijo voznike, ki so ustrezno psihofizično pripravljeni za vožnjo.