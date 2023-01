Policiste poklicali na pomoč, ker je vijugal po vozišču. Policija ga je izsledila, ugotovila pa tole

Policisti PU Novo mesto so bili v sredo nekaj po 17. uri obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila. Ta naj bi na avtocesti pri Karteljevem vijugal po vozišču in ogroža ostale udeležence v prometu.

Policisti PPP Novo mesto so 45-letnega kršitelja izsledili in ustavili pri Kronovem in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.

V litru izdihanega zraka je imel 0,53 miligramov alkohola.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog, so policisti zapisali v poročilu.