Prvega novembra pred sedmimi leti je operater na številki za klic v sili 112 sprejel klic Katje D. Povedala mu je, da ji partner Janez Kremzer poskuša poriniti nož v roke in da se je pred tem hotel samopoškodovati. Na teren oziroma do hiše družine Kremzer sta bila takoj napotena domžalska policista Ivan Vran in Kristina Brvar. Vrata jima je odprl Kremzerjev oče in ju napotil po stopnicah v zgornje nadstropje, kjer je v dnevni sobi stal Kremzer in imel roke prekrižane na prsih. 39.500 evrov odškodnine zahteva Kremzer. »Vprašala sem ga, kje ima nož, a ni nič odgovoril. Rekla sem mu, naj razpre...