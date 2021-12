»Nanos gori,« je prek twitterja policiji sporočil Miha L. Pripel je tudi fotografijo, s katere je videti, da se je ogenj že precej razširil.

Uprava za zaščito in reševanje pa poroča, da je ob 19.14 na pobočju Nanosa (občina Postojna) zagorela trava na površini okoli treh hektarov. Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Razdrto, Veliko Ubeljsko, Podnanos, Vipava, Vrhpolje, Šmihel-Landol, Hruševje in Slavina. Eden od gasilcev si je pri gašenju poškodoval nogo.