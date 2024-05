Policija ve, kdo je kriv za vseslovensko paniko: avtorju grožnje grozi zaporna kazen

Policisti so pred dnevi izsledili avtorja spletne grožnje, ki je v začetku aprila povzročil preplah na slovenskih šolah. Vodja sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Martin Rupnik je na novinarski konferenci dejal, da so takoj po prijavi izvedli vse ukrepe, čeprav vsebina objave ni bila usmerjena v nobeno konkretno ustanovo ali krajevno konkretno opredeljena.

»Po zaznani objavi, ki bi lahko v kontekstu s trenutnim dogajanjem v Evropi, pomenila tudi potencialni varnostni dogodek, smo nemudoma izvedli vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora in resnosti groženj, ter o tem obvestili pristojne službe,« je dejal Rupnik.

Policisti so sprožili preiskavo, začeli zbirati obvestila in dokaze, ki bi potrdili morebiten obstoj kaznivega dejanja in omogočili izsleditev avtorja spornega zapisa. Ugotovili so, da so bili v konkretnem primeru podani razlogi za sum, da je neznana oseba izvršila kaznivo dejanje zloraba znamenj za pomoč in nevarnost. »Neznana oseba je lažno sporočila, da grozi nevarnost in tako povzročila, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe, pri čemer je bila z dejanjem povzročena večja premoženjska škoda.«

S pridobitvijo podatkov in IP-naslovov, so uspeli identificirati storilca. Na njegovem naslovu so opravili hišne preiskave, v okviru katere so zasegli več elektronskih naprav, za katere obstajajo razlogi in okoliščine, da so bile uporabljene pri storitvi kaznivega dejanja. Prav tako pa smo zasegli tudi nekaj kosov ostrih nabojev. Po opravljeni analizi bo zoper 36-letnega osumljenca stekel prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o orožju.

Rupnik je še povedal, da je bil osumljenec v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivega dejanja poskusa preprečitve uradnega dejanja uradni osebi.

Spomnimo, pod člankom o napadu na eni od finskih šol se je pojavil zapis, ki je bil povod za vseslovensko paniko. Uporabnik, ki je objavljal pod uporabniškim imenom »Slava Rusiji«, je zapisal, da bo prišlo tudi pri nas do streljanja v šoli tako kot na Finskem. Napovedal je, da bo do streljanja prišlo 10. aprila.