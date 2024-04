Na eni od štajerskih osnovnih šol učenec menda napovedal strelski, starši zaskrbljeni

Na eni od štajerskih šol je pred nekaj tedni prišlo do spora med mladoletnimi osebami, natančneje med albanskimi in slovenskimi otroki. Incident je eskaliral tako daleč, da je menda albanski otrok zagrozil, da bo na šoli izvedel strelski pohod in jo zažgal.

Šola se je odzvala tako, da je zagotovila prisotnost varnostnika, a starše skrbi, da to ne bo dovolj. Pisala nam je anonimna oseba, starš enega od otrok s te šole. Dejal/a je: »Izjavil je, da mu zdaj ramadan ne dopušča, a po 10. 4., ko ga bo konec, bo naredil strelski pohod in šolo zažgal. Gre za vsaj 1000 otrok, ki so v nevarnosti.«

»Kaj pa lahko naredi ena varnostnica?«

Takšne grožnje je treba jemati skrajno resno, saj je bilo že večkrat dokazano, da večina mladostnikov, ki strelske pohode v resnici izvede, tudi pred tem kaže skrb vzbujajoča vedenja, pogosto svojo namero izrazijo že vnaprej.

»Kaj pa lahko naredi ena varnostnica? Mimo nje lahko v torbi prinese v šolo tudi orožje, kakšna je to varnost? Skrbi me za otroke,« je še navedel anonimni bralec v svojem pismu.

Grozil je s strlskim pohodom. FOTO: Михаил Руденко/getty Images Getty Images/istockphoto

Na policiji potrjujejo, da so bili marca obveščeni o sumu groženj na območju ene izmed izobraževalnih ustanov na območju Slovenske Bistrice. »Na obvestilo smo se nemudoma odzvali in v sodelovanju s šolo, roditelji in lokalno skupnostjo izvedli vse ukrepe za zagotavljanje varnosti,« so dejali.

Policija sodeluje s šolami

Navajajo, da so izvedli več razgovorov z različnimi deležniki, zbirali obvestila in izvajali druge preiskovalne aktivnosti. O ugotovitvah bodo z ustreznim dokumentom obvestili pristojno tožilstvo.

Dodajajo, da se odzovejo na vsako prijavo nasilja: »Sodelujemo s šolami in drugimi pristojnimi institucijami, ki delujejo na polju zgodnjega odkrivanja in preprečevanja nasilja – tako v šolskem prostoru kot zunaj njega. Naš skupni cilj je vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih zagotavljati občutek varnosti.«

Poudarjajo, da se je potrebno z otrokom tako v šolskem kot domačem okolju ves čas pogovarjati, pridobiti njegovo zaupanje, da bo znal in zmogel poiskati pomoč v primerih nasilja. S tem otroke učimo tudi odgovornega ravnanja.