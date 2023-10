Policija sporočila žalostno vest: po nesreči se je boril za življenje, bitko je žal izgubil

Minulo sredo se je v Smledniku zgodila nesreča, v kateri se je pri padcu hudo poškodoval 78-letni kolesar. Zaradi posledic poškodb je nekaj dni zatem umrl, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

V poročilu PU Ljubljana so 11. oktobra zapisali, da se je dan prej v Smledniku okoli 18. ure zgodila nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar. Ta naj bi padel zaradi vožnje preblizu roba ceste in se huje poškodoval. S helikopterjem je bil prepeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je bilo ogroženo, so poročali. Žal so se poškodbe na koncu izkazale za usodne.